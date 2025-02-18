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  • Пономарев о том, когда ЦСКА станет чемпионом: «Когда купит сильных футболистов. Уровня тех, что тащат «Зенит», «Спартак». Ни рывков, ни обострений. Елки-палки, что за парк культуры?!»
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Пономарев о том, когда ЦСКА станет чемпионом: «Когда купит сильных футболистов. Уровня тех, что тащат «Зенит», «Спартак». Ни рывков, ни обострений. Елки-палки, что за парк культуры?!»

Владимир Пономарев ответил на вопрос о том, когда ЦСКА станет чемпионом.

– Когда ЦСКА снова станет чемпионом?

– Когда купит сильных футболистов. Уровня тех, что тащат «Зенит», «Спартак», «Краснодар».

Жаль, Гинер почти отошел от дел. Пока он в ЦСКА занимался комплектованием, все было четко, без шараханий. Парочка точечных приобретений – и команда заблистала. А сейчас везут черт-те кого! Гуарирапа, Койта...

Я вот раньше критиковал Заболотного. Но он от него было больше пользы, чем от Гуарирапы с Койта вместе взятых. Антон – смелый парень, рубился за каждый мяч, огрехи в технике компенсировал самоотверженностью. А от этих отдача нулевая.

Если накануне сезона мне казалось, что ЦСКА может вклиниться в борьбу за медали, то сегодня уже очевидно: для нынешнего состава четвертое место – потолок.

В атаке сплошные мучения. В обводку никто не идет. Все пасы назад либо поперек, туда-сюда, туда-сюда. Ни рывков, ни обострений, ни агрессии. Елки-палки, что за парк культуры?!

Якушин, Качалин, Бесков с ума бы сошли от такого футбола, – сказал бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Владимир Алексеевич Пономарев
logoСпорт-Экспресс
logoЦСКА
logoСеку Койта
logoСауль Гуарирапа
logoпремьер-лига Россия
logoАнтон Заболотный
logoЗенит
logoСпартак
logoКраснодар
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