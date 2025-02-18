Защитник «Факела» Дзиов: «Для комфортной жизни в Воронеже мне нужно тысяч 60. Я готовлю очень плохо, приходится что-то заказывать. Плюс коммуналка, бензин и такси»
– Сколько нужно для комфортной жизни вам одному в Воронеже? Квеквескири рассказывал, что у него на себя и семью уходит 200-250 в месяц.
– Для комфортной жизни в Воронеже мне нужно тысяч 60.
– Коммуналка, бензин и 2 похода в ресторан?
– В основном, да, это еда, так как я сам готовлю очень плохо, если честно. Поэтому приходится что-то заказывать. Плюс коммуналка, бензин и такси.
– Можете купить какую-то чушь и потом жалеть о покупке?
– Думаю, нет. На моих плечах семья, я помогаю родным. Ты берешь на себя эту ношу. Так что чушь или ерунду не вспомню.
– Мостовой из «Зенита» признавался, что в первый же день зарплаты тратит больше 500 тысяч – переводит родным, закрывает кредиты. Какую часть зарплаты отправляете вы, кроме этих 60 на жизнь?
– Кроме этого еще чуть-чуть откладываю, но большую часть отправляю домой родителям. Так принято, – сказал защитник «Факела».
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