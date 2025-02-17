Жемалетдинов о тратах: «На бензин внимание обращаю, иногда растет по рублю за день. Корю себя только за то, что купил кресло для гоночных игр дома. Один раз сел всего!»
Рифат Жемалетдинов высказался о своих тратах.
– Комличенко жаловался на цены на помидоры. Ты на цены обращаешь внимание?
– У меня жена в магазины ходит, временами жалуется. Я на бензин внимание обращаю. Иногда растет по рублю за день – многовато, ха-ха. Хотя сейчас вроде подупал.
А в плане денег себя корю только за то, что купил себе кресло для гоночных игр дома. Один раз сел всего! Думал, что там, как в жизни, можно гонять, а на деле – нет. Нужно много времени уделять, чтобы научиться. И вот эта база стоит, а продать жалко, – рассказал полузащитник ЦСКА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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