Мартынович о коррупции в судействе: «Хочется верить, что это слухи. Я играл в «Краснодаре» – самом частном и честном клубе»
– Осенью в России вспыхнул скандал после заявления самарского губернатора. Вы когда играли в РПЛ, обращали внимание на что‑то нечистое в судействе?
– Не обращал, потому что играл в «Краснодаре» – самом частном и честном клубе. Если из архива поднять интервью Сергея Галицкого, вы увидите, что он говорил: «Готов несколько лет сидеть в Первой лиге, но буду выходить в премьер‑лигу без помощи судей и так далее».
– Верите, что в современном мире на таком высоком уровне могут быть теневые дела?
– Хочется верить, что это слухи. Сейчас такое время, что все трансферы и агентские проводят официально, остаются только какие‑то судейские моменты. Но не хочется верить, что такое существует, – сказал бывший капитан «Краснодара», а ныне игрок «Кайрата».
Напомним, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ноябре заявил, что один из функционеров «Крыльев» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам чиновника, в этой деятельности могут быть замешаны порядка 10 клубов Мир РПЛ. Позже стало известно, что по заявлению губернатора возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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