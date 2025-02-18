Россия может сыграть с Уругваем в ноябре, сообщил глава AUF: «Пока сделка не закрыта, примем решение на этой неделе»

Решение по матчу сборных России и Уругвая будет принято к концу недели.

Об этом рассказал президент Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) Игнасио Алонсо.

«Игра с Россией должна пройти в ноябрьскую паузу этого года. Пока сделка не закрыта, на этой неделе мы примем решение.

По месту проведения мы выбираем разные варианты. Этот матч может пройти как в России, так и в одной из азиатских стран.

К концу недели надеемся решить этот вопрос», – сказал Алонсо.