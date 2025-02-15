РФС рассматривает «ВТБ Арену» как основной вариант для проведения матча против Замбии

Стало известно, где может пройти матч России и Замбии.

По данным «Спорт-Экспресса», РФС рассматривает стадион «Динамо» «ВТБ Арена » как основной вариант для проведения матча.

В марте национальная команда сыграет против Замбии , а в июне проведет встречи против Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня).