РФС рассматривает «ВТБ Арену» как основной вариант для проведения матча против Замбии
Стало известно, где может пройти матч России и Замбии.
По данным «Спорт-Экспресса», РФС рассматривает стадион «Динамо» «ВТБ Арена» как основной вариант для проведения матча.
В марте национальная команда сыграет против Замбии, а в июне проведет встречи против Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня).
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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