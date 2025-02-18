«Барселона» выиграла 4 матча подряд с общим счетом 11:1. У каталонцев 10 побед и 2 ничьих в 2025-м
«Барселона» еще ни разу не проиграла в 2025 году.
Команда Ханси Флика одолела «Райо Вальекано» (1:0) в 24-м туре Ла Лиги.
Каталонцы одержали четвертую победу подряд. Ранее они обыграли «Алавес» (1:0), «Валенсию» (5:0) и «Севилью» (4:1).
Последнее поражение было 21 декабря – от «Атлетико» (1:2). С тех пор «блауграна» одержала 10 побед и дважды сыграла вничью.
22 февраля «Барселона» выступит в гостях у «Лас-Пальмаса».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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