«Барселона» выиграла 4 матча подряд с общим счетом 11:1. У каталонцев 10 побед и 2 ничьих в 2025-м

«Барселона» еще ни разу не проиграла в 2025 году.

Команда Ханси Флика одолела «Райо Вальекано » (1:0) в 24-м туре Ла Лиги . Каталонцы одержали четвертую победу подряд. Ранее они обыграли «Алавес» (1:0), «Валенсию» (5:0) и «Севилью» (4:1). Последнее поражение было 21 декабря – от «Атлетико» (1:2). С тех пор «блауграна» одержала 10 побед и дважды сыграла вничью. 22 февраля «Барселона » выступит в гостях у «Лас-Пальмаса».