Экс-судья Итурральде об отмене гола де Фрутоса «Барсе» из-за офсайда Нтека: «Все очевидно. Арбитра не позвали к монитору, потому что лайнсмен был прав»
Эдуардо Итурральде Гонсалес согласен с отменой гола «Райо» в ворота «Барсы».
На 43-й минуте матча 24-го тура Ла Лиги (1:0, второй тайм) Пате Сисс сделал заброс в штрафную площадь «блауграны», и Хорхе де Фрутос, сделав рывок и получив мяч, поразил ворота соперника.
Арбитр Марио Мелеро Лопес не засчитал гол из-за того, что Ранди Нтека в момент передачи Сисса находился в офсайде, а затем мешал защищаться Иньиго Мартинесу.
«Все очевидно! Из-за продолжавшегося вмешательства [в эпизод]. ВАР не позвал рефери [к монитору], потому что ассистент был прав.
Если бы все было иначе, и лайнсмен не поднял бы флаг, то ВАР должен был вмешаться», – сказал Итурральде.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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