Экс-судья Итурральде об отмене гола де Фрутоса «Барсе» из-за офсайда Нтека: «Все очевидно. Арбитра не позвали к монитору, потому что лайнсмен был прав»

Эдуардо Итурральде Гонсалес согласен с отменой гола «Райо» в ворота «Барсы».

На 43-й минуте матча 24-го тура Ла Лиги (1:0, второй тайм) Пате Сисс сделал заброс в штрафную площадь «блауграны», и Хорхе де Фрутос , сделав рывок и получив мяч, поразил ворота соперника.

Арбитр Марио Мелеро Лопес не засчитал гол из-за того, что Ранди Нтека в момент передачи Сисса находился в офсайде, а затем мешал защищаться Иньиго Мартинесу .

«Все очевидно! Из-за продолжавшегося вмешательства [в эпизод]. ВАР не позвал рефери [к монитору], потому что ассистент был прав.

Если бы все было иначе, и лайнсмен не поднял бы флаг, то ВАР должен был вмешаться», – сказал Итурральде .