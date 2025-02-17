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  • Каземиро: «Реал» создан для побед, не важно, с каким счетом – 1:0 или 5:0. Победа – главная и наиболее значимая ценность этого клуба»
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Каземиро: «Реал» создан для побед, не важно, с каким счетом – 1:0 или 5:0. Победа – главная и наиболее значимая ценность этого клуба»

Каземиро высказался об ответном матче «Реала» и «Манчестер Сити».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:2 в первом стыковом матче за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 19 февраля. 

– Давайте еще раз поговорим об ответном матче, который состоится в среду на «Бернабеу». Что же такого особенного есть в этом стадионе, что на нем всегда происходят такие волшебные и невероятные вещи?

– Это касается всего, не только стадиона. Еще и города. Когда ты переходишь в «Мадрид», ты уже знаешь, что окажешься в лучшей команде мира. И когда ты впервые надеваешь футболку, ты уже знаешь, что ты часть этого клуба. Ты веришь в это, потому что видишь, как сбывается твоя мечта.

Болельщики на «Бернабеу» – самые требовательные в мире. Ты ведешь и выигрываешь матч... а тебя просят тебя продолжать идти вперед и стараться еще сильнее, не дать ситуации измениться.

Ключом ко всему является то, что «Мадрид» создан для побед. Не важно, с каким счетом – 1:0 или 5:0. «Мадрид» – это победы. Ты побеждаешь и готовишься выиграть следующую игру. Ты не говоришь о предыдущей. Тебя приучают к победам. «Реал» создан для этого.

Главная и наиболее значимая ценность этого клуба может быть выражена одним словом: победа, – сказал бывший полузащитник «Реала», выступающий за «Манчестер Юнайтед». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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