Каземиро удивлен, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»: «Не говорю, что Родри его не заслужил, но Вини выиграл все титулы, забивая в финалах. Я бы проголосовал за него»
Лучшим футболистом года по версии France Football был признан полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании.
– Вы были удивлены, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»?
– Конечно, я был удивлен. Я не говорю, что Родри его не заслужил, потому что решение остается за каждым из тех, кто голосовал, но Вини сыграл важную роль в прошлом сезоне, выиграв все титулы с «Мадридом», забив решающие голы в финалах, особенно на «Уэмбли», став самым неудержимым игроком в Ла Лиге, которую он выиграл. Это бесспорно...
Это было неожиданностью. Но я не могу не уважать Родри, он отличный игрок, и это было решение футбола. Но если бы мне пришлось голосовать, я бы проголосовал за Вини, – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».
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