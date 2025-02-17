Каземиро удивлен, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»: «Не говорю, что Родри его не заслужил, но Вини выиграл все титулы, забивая в финалах. Я бы проголосовал за него»

Каземиро удивился, что Винисиус Жуниор не выиграл «Золотой мяч».

Лучшим футболистом года по версии France Football был признан полузащитник «Манчестер Сити » Родри. Вингер «Реала » Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании.

– Вы были удивлены, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»?

– Конечно, я был удивлен. Я не говорю, что Родри его не заслужил, потому что решение остается за каждым из тех, кто голосовал, но Вини сыграл важную роль в прошлом сезоне, выиграв все титулы с «Мадридом», забив решающие голы в финалах, особенно на «Уэмбли», став самым неудержимым игроком в Ла Лиге , которую он выиграл. Это бесспорно...

Это было неожиданностью. Но я не могу не уважать Родри, он отличный игрок, и это было решение футбола. Но если бы мне пришлось голосовать, я бы проголосовал за Вини, – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».