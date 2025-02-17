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  • Каземиро удивлен, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»: «Не говорю, что Родри его не заслужил, но Вини выиграл все титулы, забивая в финалах. Я бы проголосовал за него»
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Каземиро удивлен, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»: «Не говорю, что Родри его не заслужил, но Вини выиграл все титулы, забивая в финалах. Я бы проголосовал за него»

Каземиро удивился, что Винисиус Жуниор не выиграл «Золотой мяч».

Лучшим футболистом года по версии France Football был признан полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании. 

– Вы были удивлены, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»?

– Конечно, я был удивлен. Я не говорю, что Родри его не заслужил, потому что решение остается за каждым из тех, кто голосовал, но Вини сыграл важную роль в прошлом сезоне, выиграв все титулы с «Мадридом», забив решающие голы в финалах, особенно на «Уэмбли», став самым неудержимым игроком в Ла Лиге, которую он выиграл. Это бесспорно...

Это было неожиданностью. Но я не могу не уважать Родри, он отличный игрок, и это было решение футбола. Но если бы мне пришлось голосовать, я бы проголосовал за Вини, – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoпремьер-лига Англия
logoЗолотой мяч
logoРеал Мадрид
logoРодри
logoВинисиус Жуниор
logoМанчестер Сити
logoМанчестер Юнайтед
logoЛа Лига
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