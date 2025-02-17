Лещенко о «Динамо»: «Меня потряс Зимний Кубок РПЛ. Депрессия не только у болельщиков, но и у игроков. Бесконечные эксперименты утомляют и разрушают атмосферу»

Лев Лещенко остался недоволен игрой «Динамо» на зимних сборах.

В феврале бело-голубые приняли участие в Winline Зимнем кубке РПЛ. Команда Марцела Лички заняла 6-е место, не забив по ходу турнира ни одного мяча.

«Личка очень неплохой тренер. Но его методика товарищеских игр мне совершенно не нравится. Во всем мире люди выставляют первый состав, а эти бесконечные эксперименты утомляют и разрушают атмосферу. Надо четко понимать задачи и цели команды. Все время какие-то неожиданности.

Зимний Кубок РПЛ меня потряс. Зачем проигрывать? Это же депрессия не только у болельщиков, но и у игроков... Проиграть 0:4 «Ростову » – смешно», – сказал народный артист России и болельщик «Динамо ».