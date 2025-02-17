Лещенко о «Динамо»: «Меня потряс Зимний Кубок РПЛ. Депрессия не только у болельщиков, но и у игроков. Бесконечные эксперименты утомляют и разрушают атмосферу»
Лев Лещенко остался недоволен игрой «Динамо» на зимних сборах.
В феврале бело-голубые приняли участие в Winline Зимнем кубке РПЛ. Команда Марцела Лички заняла 6-е место, не забив по ходу турнира ни одного мяча.
«Личка очень неплохой тренер. Но его методика товарищеских игр мне совершенно не нравится. Во всем мире люди выставляют первый состав, а эти бесконечные эксперименты утомляют и разрушают атмосферу. Надо четко понимать задачи и цели команды. Все время какие-то неожиданности.
Зимний Кубок РПЛ меня потряс. Зачем проигрывать? Это же депрессия не только у болельщиков, но и у игроков... Проиграть 0:4 «Ростову» – смешно», – сказал народный артист России и болельщик «Динамо».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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