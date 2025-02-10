Макаров после 0:4 с «Ростовом»: «Цель «Динамо» – стать чемпионами, одного очка не хватило в прошлом году. Сборы очень тяжелые, не ставили задачу выйти и победить»

Денис Макаров высказался после поражения «Динамо» от «Ростова».

В матче за пятое место в Winline Зимнем Кубке РПЛ бело-голубые проиграли со счетом 0:4. «Динамо » уступило во всех трех встречах на турнире – 0:1 с «Краснодаром» и 0:1 со «Спартаком».

– Не ставили задачу выйти и победить, ставили задачу набрать определенную форму, постепенно повышать свой уровень и готовиться к чемпионату.

– Не давит на команду, что не забили ни одного гола на турнире?

– Нет, не давит. На первых сборах забили три, здесь ноль, есть еще третий сбор, где будем готовиться и играть.

– Как оцените сборы, что отметите?

– Зимние сборы всегда очень тяжелые. Нагрузка большая, работаем каждый день, набираем.

– Для вас участие в Зимнем кубке РПЛ лучше, чем товарищеские матчи?

– Когда больше игр – больше практики, так лучше набираешь форму.

– Есть ощущение, что ребята расстроены, не давит результат турнира?

– Нет, просто все уставшие. Поверьте, нагрузки очень приличные. До этого дня у нас были каждодневные двухразовые тренировки.

– Специально к матчам никак не готовились?

– Есть свой план, которого придерживаемся.

– Болельщикам не стоит беспокоиться из‑за отсутствия голов?

– Думаю, нет.

– Как оцените перспективы в борьбе за чемпионство?

– Цель, как и в прошлом сезоне, стать чемпионами.

– Насколько это возможно?

– Все возможно. Главное – играть и побеждать.

– Тюкавин говорил, что «Динамо» не нужны усиления. Так и есть?

– В прошлом году нам не хватило одного очка до чемпионства, состав тот же. Не вижу смысла. Вполне можем бороться.

– Бителло позже приехал на сборы…

– Не обсуждаю.

– Какие планы на период отдыха?

– Восстанавливаться, просто восстанавливаться, – сказал полузащитник «Динамо» Денис Макаров .

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