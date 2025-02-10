Колыванов о «Динамо»: «При Личке команда не прогрессирует в обороне. Поплыли после агрессии «Ростова» с первых минут. Не факт, что перестанут делать такие идиотские ошибки в сезоне»

Игорь Колыванов раскритиковал игру «Динамо».

В понедельник московский клуб проиграл «Ростову» со счетом 0:4 в матче за 5-е место на Winline Зимнем кубке РПЛ .

«Удивительно, что «Динамо» за три матча не забило ни одного гола. Было видно, что с первых минут «Динамо» поплыло после агрессии «Ростова ». Три тура подряд индивидуально сильные игроки, которые умеют отдать передачу и завершить… Но где голы? Это самое страшное, когда команда создает и не забивает на протяжении трех матчей. Если ты не забиваешь, выигрывать матчи достаточно сложно.

Как и все болельщики, надеюсь, что когда «Динамо» войдет в сезон, они перестанут делать такие идиотские ошибки. Но это не факт. На протяжении двух лет мы говорим об одном и том же, что команда в обороне недорабатывает. Мы сейчас не говорим о тренере, а об игроках, которые сейчас есть в «Динамо».

Когда хочешь сыграть на ноль нужно отрабатывать всей командой и персонально. То, что команда при Личке не прогрессирует в обороне, видно всем», – сказал бывший футболист «Динамо ».