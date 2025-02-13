Силкин о 6-м месте «Динамо» на Winline Зимнем Кубке РПЛ: «Есть ощущение недоконцентрации. Надеюсь, сделают выводы из этого. Иначе могут случиться необязательные потери очков в марте»

Сергей Силкин оценил 6-е место «Динамо» на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Такой разгром [0:4 от «Ростова»] очень тревожит. Трудно сказать, что происходит с командой. Может быть, сказалась история с отсутствием на первом сборе Биттело, который не явился в расположение клуба, пытался его покинуть, но лишь благодаря жестким действиям руководства его удалось сохранить.

Есть ощущение какой-то недоконцентрации у «Динамо», которая периодически проявляется и в официальных матчах. Надеюсь, в команде сделают выводы из этого. Иначе могут случиться необязательные потери очков в марте, сразу после возобновления сезона, как это случалось уже летом и прошлой весной. Потом команда Марцела Лички набирала ход, но в итоге из-за тех осечек не достигала целей — упускала золото в прошлом чемпионате и отстает от лидеров в нынешнем, пускай и ненамного», – сказал бывший тренер «Динамо ».