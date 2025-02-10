Личка про 0:4 с «Ростовом»: «Увидел одну команду, «Динамо» ничего не показало. Глебов на 93-й минуте бежит 30 метров на скорости и пытается сохранить уходящий в аут мяч – вот разница»
– Как вы расцениваете этот счет?
– Никакого глубокого резерва. У нас 22 человека, это первая команда «Динамо». Если ты уже находишься в группе, не должно быть большой разницы. Сегодня на поле были игроки, у которых меньше игрового времени. Но если ты хочешь попасть в состав, то это тот момент, когда нужно показать себя.
– Что вам показали ваши игроки, что вы сегодня увидели?
– Сегодня я ничего не увидел. Я видел только одну команду, «Ростов», которая в первые минуты взялась за работу. Силовая борьба – лучше, вторые мячи – лучше. Быстро играли вперед с мячом. Мы как команда на поле потерялись.
– Это системная проблема или обстоятельства игры?
– Надо сказать, что к любой игре нужно быть готовым ментально. Можно быть не всегда свежим, но если ты можешь играть 60 минут на хорошем уровне, то должен сыграть.
Хороший пример: 92‑я или 93‑я минута, «Ростов» ведет 4:0, на последних секундах Глебов бежит 20–30 метров на скорости и пытается сохранить мяч, который уходит в аут. Вот это разница и характер игрока, который выходит на поле и пашет, старается. Мы сегодня не показали ничего.
– Как эту проблему решить?
– Все очень просто, тогда игрок не будет играть. Будет играть тот, который будет на поле бегать и стараться. Если ты не выигрываешь борьбу, не защищаешься, не бегаешь должным образом, ты оставляешь команду. Я сделаю все, чтобы в первый матч РПЛ в Ростове все увидели другую команду, – сказал главный тренер «Динамо».
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Ростов» разгромил «Динамо» 4:0 в матче за 5-е место, «Краснодар» и ЦСКА разыграют 3-е
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