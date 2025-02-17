Капелло об 1:0 «Юве» с «Интером»: «Было похоже на матч ЛЧ: красивая игра с правильной динамикой. В 1-м тайме туринцы были немного напуганы, но чемпионы не воспользовались преимуществом»
Туринцы победили миланцев (1:0) в 25-м туре чемпионата Италии.
«Это было похоже на матч Лиги чемпионов. По-настоящему красивая игра, проведенная в высоком темпе, с правильной динамикой, всегда вертикально и быстро. В этом заслуга обеих команд, но лично я также оценил подход судьи [Маурицио] Мариани, который позволил игре идти, не останавливая ее каждые две минуты.
Я считаю, что в первые 45 минут «Ювентус» был немного напуган действующими чемпионами Италии. Мяч казался тяжелым, и «Интер» легко находил пространство, они возвращали себе владение и начали контратаки. Но в футболе есть старое правило: если вы не используете свои шансы, в конечном итоге вы за это платите.
В первом тайме «Юве» много пропускал в обороне, и у команды Индзаги было много возможностей. Думфрис попадал в штангу, Лаутароупустил по крайней мере один или два явных шанса. «Интер» держал игру в своих руках и должен взять на себя ответственность за то, что не воспользовался этим преимуществом», – сказал экс-тренер «Ювентуса» La Gazzetta dello Sport.
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