Гатти после 1:0 с «Интером»: «Мы – «Ювентус» и не можем быть довольны 4-м местом. Мы должны ставить максимальные задачи во всех турнирах»
Федерико Гатти оценил победу над «Интером» (1:0) в Серии А.
«Не думаю, что это наша самая важная победа, но она должна нас подстегнуть, ведь мы потеряли слишком много очков. Знаю, что до конца сезона еще далеко, но этот результат все равно оставляет горькое послевкусие, учитывая, где мы могли бы быть.
Мы – «Ювентус» и не можем быть довольны четвертым местом. Мы должны ставить максимальные задачи во всех турнирах», – сказал защитник «Ювентуса».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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