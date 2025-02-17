Мхитарян о 0:1 с «Юве»: «Если «Интеру» не удалось выиграть один матч, это не значит, что мы перестали быть фаворитами»
Генрих Мхитарян оценил поражение от «Ювентуса» (0:1).
– Мы не реализовали моменты в первом тайме. После перерыва мы играли не лучшим образом, хотя потратили очень много сил, но это футбол.
- Несколько месяцев назад вы говорили, что «Интер» невозможно переиграть. Сейчас готовы повторить сказанное?
– Я всегда буду верить в своих партнеров и в то, как мы играем. Даже в первом тайме нас нельзя было обыграть, и мы могли забить пару-тройку голов. Мы поплатились за это во втором тайме. К сожалению, не смогли забить.
Наши цели неизменны, даже по ходу сезона. Мы всегда боремся за трофеи. Если нам не удалось выиграть один матч, то это не значит, что мы перестали быть фаворитами, – сказал хавбек «Интера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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