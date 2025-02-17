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Отец Неймара о «Сантосе»: «Проект рассчитан не на 5 месяцев, мы рассматриваем продление контракта. Мы приехали, чтобы клуб смог перестроиться, найти партнеров»

Отец Неймара рассказал о желании нападающего надолго остаться в «Сантосе».

Ранее сообщалось, что 33-летний бразилец может провести в клубе лишь полгода, так как намерен вернуться в Европу в следующем сезоне.

«Наш проект рассчитан не только на пять месяцев. Мы рассматриваем продление контракта.

Мы приехали сюда не для того, чтобы соревноваться в течение пяти месяцев, а для того, чтобы дать «Сантосу» возможность реструктурироваться, найти партнеров для клуба, чтобы он смог перестроиться», – сказал Неймар-старший в интервью TNT Brasil.

Неймар хочет играть в Европе после периода в «Сантосе». Бразилец мечтает о возвращении в «Барсу» (Cadena SER)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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бизнес и маркетинг
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