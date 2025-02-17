Отец Неймара о «Сантосе»: «Проект рассчитан не на 5 месяцев, мы рассматриваем продление контракта. Мы приехали, чтобы клуб смог перестроиться, найти партнеров»
Отец Неймара рассказал о желании нападающего надолго остаться в «Сантосе».
Ранее сообщалось, что 33-летний бразилец может провести в клубе лишь полгода, так как намерен вернуться в Европу в следующем сезоне.
«Наш проект рассчитан не только на пять месяцев. Мы рассматриваем продление контракта.
Мы приехали сюда не для того, чтобы соревноваться в течение пяти месяцев, а для того, чтобы дать «Сантосу» возможность реструктурироваться, найти партнеров для клуба, чтобы он смог перестроиться», – сказал Неймар-старший в интервью TNT Brasil.
Неймар хочет играть в Европе после периода в «Сантосе». Бразилец мечтает о возвращении в «Барсу» (Cadena SER)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем