Неймар допустил 24 потери мяча в 1-м матче в старте «Сантоса» после возвращения. Он проиграл 75% единоборств и совершил 0 успешных обводок из 7 за 75 минут против «Новоризонтино»
33-летний форвард вышел в стартовом составе «Сантоса» на матч 8-го тура Лиги Паулиста против «Новоризонтино» (0:0).
Он отыграл 75 минут, не отметившись результативными действиями.
По данным бразильского издания Lance!, Неймар нанес только 1 удар по воротам – мимо створа. Из 28 его передач успешными были 22 (79%), из 16 единоборств было проиграно 12 (75%).
Также нападающий допустил 24 потери мяча, а из 7 его попыток обвести соперника ни одна не оказалась удачной.
Напомним, что Неймар вернулся в «Сантос», где начинал свою профессиональную карьеру, после выступлений за «Аль-Хилаль». За полтора года он провел только 7 матчей за саудовский клуб.
Большую часть времени пребывания в команде игрок пропустил из-за травмы крестообразной связки колена.
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