У Неймара первые результативные действия за «Сантос» после возвращения – гол с пенальти и ассист в 4-м матче

Неймар совершил первые результативные действия за «Сантос» после возвращения.

В матче чемпионата Паулисты с «Агуа-Сантой» (3:1) 33-летний форвард открыл счет с пенальти на 14-й минуте, а в середине второго тайма сделал голевой пас. На 85-й минуте бразилец был заменен.

Таким образом, Неймар совершил первые голевые действия за «Сантос » в 4-й игре после возвращения.