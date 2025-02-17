У Неймара первые результативные действия за «Сантос» после возвращения – гол с пенальти и ассист в 4-м матче
Неймар совершил первые результативные действия за «Сантос» после возвращения.
В матче чемпионата Паулисты с «Агуа-Сантой» (3:1) 33-летний форвард открыл счет с пенальти на 14-й минуте, а в середине второго тайма сделал голевой пас. На 85-й минуте бразилец был заменен.
Таким образом, Неймар совершил первые голевые действия за «Сантос» в 4-й игре после возвращения.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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