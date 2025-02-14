Неймар хочет играть в Европе после периода в «Сантосе». Бразилец мечтает о возвращении в «Барсу» (Cadena SER)

Неймар рассчитывает вернуться в Европу и мечтает о «Барселоне».

Как утверждает Cadena SER, бразилец хочет снова играть в топ-лигах Европы и для этого намерен стабильно выступать в «Сантосе ».

Больше всего 33-летний футболист хотел бы вернуться в «Барселону», за которую он выступал с 2013 по 2017 год. Однако неизвестно, согласится ли каталонский клуб на этот вариант.

В трех матчах за «Сантос» Неймар не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь .