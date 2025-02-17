Пеп о матче с «Реалом» в ЛЧ: «Вероятность пройти дальше – 1%, если спросить до игры. Все понимают, что такое победить на «Бернабеу» в таком положении. Но раз шанс есть, мы им воспользуемся»
«Горожане» обыграли «Ньюкасл» (4:0) в 25-м туре АПЛ. 19 февраля команда проведет с «Реалом» 2-й отборочный матч плей-офф Лиги чемпионов (первый – 2:3).
О матче ЛЧ с «Реалом»
«Все понимают, что такое победить на «Бернабеу» в таком положении. Если вы спросите перед игрой о вероятности нашего прохода дальше, я не знаю, она минимальна. Можно сказать 1%, но если шанс есть, мы постараемся, это точно».
О победе над «Ньюкаслом»
«В этом сезоне мы действительно были очень, очень далеки от этого. Если бы мы играли так, как [в субботу], мы закончили бы в Лиге чемпионов не 22-ми, а выше.
Но реальность такова, что результаты в этом сезоне были очень, очень плохи, и только в одной этой игре мы сыграли очень хорошо. Это не изменит мнения, реальность, команду, мы все еще не хороши с точки зрения стабильности.
Но, конечно, лучше ехать в Мадрид с таким результатом, чем представлять поражение на последних минутах. Так что ладно, шанс есть, небольшой, потому что результат был нехорошим: пять минут назад был счет 2:1 и все было по-другому, но и при счете 2:3 шансы есть. Раз шанс есть, мы им воспользуемся и посмотрим, что из этого выйдет», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» журналистам.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий