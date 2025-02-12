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Гвардиола о камбэке «Реала»: «Не могу дать «Ман Сити» то, что помогло бы справиться с этими ситуациями. В первую очередь виноват я»

Пеп Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не хватает стабильности.

Английская команда проиграла «Реалу» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов, ведя 2:1 к 85-й минуте встречи.

«Футболисты принимают решения в моменте: иногда это срабатывает, иногда – нет. Нам не хватило самообладания, чтобы справиться с этой ситуацией. Это случалось уже много-много раз. Нужно поразмыслить, подумать, чтобы в дальнейшем такого не случалось. Нужно быть смелыми и готовиться к следующим матчам.

У нас были шансы, мы неплохо играли с мячом. В те моменты, когда мы должны были переломить ситуацию, мы не смогли этого сделать. К решающим минутам матча мы подошли с хорошим результатом, но не смогли его удержать.

Я в «Манчестер Сити» уже много лет и был частью выдающейся команды, невероятной машины, но сейчас я не могу дать команде что-то, что помогло бы справиться с этими ситуациями. Это правда.

Вина лежит на всех нас. Я принимаю тот факт, что это не срабатывает так, как работало в прошлом. Было бы легко обвинить одного игрока, но это нелепо, так это не работает.

Виноваты все мы, и в первую очередь я. Правда в том, что мы недостаточно стабильны», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

«Сити» с пятью ЦЗ защищался хуже «Реала» – с одним. Пепа накрыли абсолютно все проблемы сезона

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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