Диаш о камбэке «Реала»: «Ман Сити» вел 2:1. Можем говорить что угодно, но такого нельзя допускать. Теперь все зависит от нашей веры в себя»
«Манчестер Сити» уступил мадридскому клубу (2:3) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. По ходу второго тайма «горожане» вели 2:1.
«Я расстроен. Это разочаровывает. Против «Реала» у нас всегда получается разные матчи, шансы есть в обе стороны. Мы вели 2:1 в концовке матча, и такой исход нельзя упускать.
Мы должны быть лучше. Мы можем говорить что угодно, но такого нельзя допускать. Теперь все зависит от нашей веры в себя. Насколько мы верим в себя, насколько мы верим, что можем пройти дальше.
Мы понимаем, как будем играть. Мы уже играли на «Бернабеу». Все будет зависеть только от того, насколько мы верим в себя», – сказал защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.
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