Алаба и Рюдигер могут сыграть с «Ман Сити», Васкес не восстановится к матчу Лиги чемпионов

Давид Алаба и Антонио Рюдигер могут восстановиться к матчу с «Манчестер Сити».

«Реал » проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов (первый – 3:2) 19 февраля.

Как сообщает As, оба защитника могут восстановится от травм раньше ожидаемого срока. Однако на счет матча в среду еще остаются некоторые сомнения.

Более ясной представляется ситуация Лукаса Васкеса – он точно не будет готов к игре к «Сити ». Изначально предполагалось, что он пропустит 3 недели из-за мышечной травмы, теперь считается, что этот срок может сократиться.

Вместе с тем первую тренировку после матча с «Осасуной» (1:1) испанец пропустил. Алаба и Рюдигер , как ожидается, будут тренироваться в обычном режиме уже завтра.