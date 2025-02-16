Алаба и Рюдигер могут сыграть с «Ман Сити», Васкес не восстановится к матчу Лиги чемпионов
Давид Алаба и Антонио Рюдигер могут восстановиться к матчу с «Манчестер Сити».
«Реал» проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов (первый – 3:2) 19 февраля.
Как сообщает As, оба защитника могут восстановится от травм раньше ожидаемого срока. Однако на счет матча в среду еще остаются некоторые сомнения.
Более ясной представляется ситуация Лукаса Васкеса – он точно не будет готов к игре к «Сити». Изначально предполагалось, что он пропустит 3 недели из-за мышечной травмы, теперь считается, что этот срок может сократиться.
Вместе с тем первую тренировку после матча с «Осасуной» (1:1) испанец пропустил. Алаба и Рюдигер, как ожидается, будут тренироваться в обычном режиме уже завтра.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем