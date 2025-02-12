«Манчестер Сити» был очень наивным в концовке матча. Футболисты смотрели друг на друга, словно не веря друг в друга». Руни о матче «горожан» против «Реала»

Уэйн Руни прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Реала».

«Манчестер Сити» уступил мадридскому клубу (2:3) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов . По ходу второго тайма «горожане» вели 2:1.

«Манчестер Сити » был очень наивным в концовке матча. Впрочем, еще даже в начале игры было видно, что у «Реала» будут шансы.

На протяжении многих лет мы видели сильную веру и уверенность футболистов «Манчестер Сити» в то, что в какой бы игре они ни оказались, они выйдут на поле и выиграют ее, но в этот раз против «Реала » они смотрели друг на друга, словно не веря друг в друга.

Думаю, что это беспокоит Пепа Гвардиолу », – сказал бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни .

«Сити» с пятью ЦЗ защищался хуже «Реала» – с одним. Пепа накрыли абсолютно все проблемы сезона