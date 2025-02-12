«Манчестер Сити» был очень наивным в концовке матча. Футболисты смотрели друг на друга, словно не веря друг в друга». Руни о матче «горожан» против «Реала»
Уэйн Руни прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Реала».
«Манчестер Сити» уступил мадридскому клубу (2:3) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. По ходу второго тайма «горожане» вели 2:1.
«Манчестер Сити» был очень наивным в концовке матча. Впрочем, еще даже в начале игры было видно, что у «Реала» будут шансы.
На протяжении многих лет мы видели сильную веру и уверенность футболистов «Манчестер Сити» в то, что в какой бы игре они ни оказались, они выйдут на поле и выиграют ее, но в этот раз против «Реала» они смотрели друг на друга, словно не веря друг в друга.
Думаю, что это беспокоит Пепа Гвардиолу», – сказал бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни.
«Сити» с пятью ЦЗ защищался хуже «Реала» – с одним. Пепа накрыли абсолютно все проблемы сезона
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Eurosport
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