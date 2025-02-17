Кавазашвили о французском Сафонова: «Уже второй его родной язык после русского. В Европе все футболисты знают несколько языков – жизнь заставляет»

Анзор Кавазашвили отметил успехи Матвея Сафонова в изучении французского языка.

Российский голкипер «ПСЖ» после матча 22-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (1:0) дал интервью на французском языке.

«Очень важно, что Сафонов учит французский язык для выступления в «ПСЖ». Для Матвея французский – уже второй родной язык после русского. Тем более футболистам важно общаться на одном языке. А в парижском клубе много иностранных игроков, которые говорят на разных языках.

В целом это является отличительным фактором между отечественными и европейскими командами. В Европе все футболисты знают несколько языков. Жизнь заставляет.

Надо ли призвать легионеров РПЛ изучать русский? Приказом людей не научишь. В СССР нас никто не заставлял. Но, например, я говорил на французском и говорю по сей день. Кто-то говорил на английском, кто-то на итальянском.

Так что, те люди, которые хотят заниматься самообразованием, сами буду заниматься изучением языков в том числе», – сказал бывший вратарь сборной СССР.

Сафонов о французском языке: «Я начал говорить и общаться с одноклубниками, сейчас мне комфортнее. Стараюсь заниматься 2-3 раза в неделю»