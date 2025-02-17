«Сафонов вышел в старте «ПСЖ», потому что «Тулуза» не очень сильный соперник. Париж был уверен, что не проиграет». Кавазашвили о вратаре
Анзор Кавазашвили оценил участие Матвея Сафонова в матче «ПСЖ» с «Тулузой» (1:0).
«Главное, что меня интересует, постоянно ли играет Матвей или нет? Когда вратарь регулярно выходит в стартовом составе, значит, ему доверяют и дают отличиться в лучшей команде Европы. А когда просто подпускают... Ну, дают играть в знак уважения, учитывая заплаченную за него сумму, нельзя дать ему забыть, что такое ворота. Я хотел бы, чтобы он играл почаще.
Думаю, Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ», потому что «Тулуза» не очень сильный соперник. В парижской команде были уверены, что не проиграют матч», – сказал бывший вратарь сборной СССР.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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