Роналдиньо – самый искусный игрок в истории по версии GiveMeSport. Роналдо – 2-й, Месси – 3-й, Неймар – 8-й, Роналду – 10-й

Самым искусным футболистом в истории GiveMeSport назвал Роналдиньо.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как отношение фанатов, общий уровень игры, продолжительность карьеры на высоком уровне.

В список из 15 наиболее умелых игроков вошли:

1. Роналдиньо.

2. Роналдо.

3. Лионель Месси .

4. Йохан Кройфф .

5. Диего Марадона .

6. Зинедин Зидан .

7. Тьерри Анри .

8. Неймар.

9. Рикарду Куарежма.

10. Криштиану Роналду.

11. Джордж Бест.

12. Микаэль Лаудруп.

13. Джей-Джей Окоча.

14. Хатем Бен-Арфа.

15. Серджи Бускетс.