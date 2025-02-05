Роналдиньо – самый искусный игрок в истории по версии GiveMeSport. Роналдо – 2-й, Месси – 3-й, Неймар – 8-й, Роналду – 10-й
Самым искусным футболистом в истории GiveMeSport назвал Роналдиньо.
При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как отношение фанатов, общий уровень игры, продолжительность карьеры на высоком уровне.
В список из 15 наиболее умелых игроков вошли:
1. Роналдиньо.
2. Роналдо.
3. Лионель Месси.
4. Йохан Кройфф.
5. Диего Марадона.
6. Зинедин Зидан.
7. Тьерри Анри.
8. Неймар.
9. Рикарду Куарежма.
10. Криштиану Роналду.
11. Джордж Бест.
12. Микаэль Лаудруп.
13. Джей-Джей Окоча.
14. Хатем Бен-Арфа.
15. Серджи Бускетс.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
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