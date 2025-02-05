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Роналдиньо – самый искусный игрок в истории по версии GiveMeSport. Роналдо – 2-й, Месси – 3-й, Неймар – 8-й, Роналду – 10-й

Самым искусным футболистом в истории GiveMeSport назвал Роналдиньо.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как отношение фанатов, общий уровень игры, продолжительность карьеры на высоком уровне.

В список из 15 наиболее умелых игроков вошли:

1. Роналдиньо.

2. Роналдо.

3. Лионель Месси.

4. Йохан Кройфф.

5. Диего Марадона.

6. Зинедин Зидан.

7. Тьерри Анри.

8. Неймар.

9. Рикарду Куарежма.

10. Криштиану Роналду.

11. Джордж Бест.

12. Микаэль Лаудруп.

13. Джей-Джей Окоча.

14. Хатем Бен-Арфа.

15. Серджи Бускетс.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
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