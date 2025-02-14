Аморим об успехах Антони и других игроков, покинувших «МЮ»: «Иногда так бывает. На клуб оказывается большое давление»

Рубен Аморим высказался об успехах Антони и других игроков, покинувших «МЮ».

Антони ранее забил во втором матче подряд за «Бетис». У Скотта Мактоминея шесть мячей за «Наполи» в сезоне. Энтони Эланга сделал 8 голевых передач в составе «Ноттингем Форест» в текущем чемпионате Англии.

«Я не знаю, иногда так бывает, это может случиться с любым клубом.

На «Манчестер Юнайтед» оказывается большое давление, и у вас должен быть костяк команды, к которому вы можете добавлять более молодых игроков и талантливых футболистов из других стран.

Если вы играете лучше как команда и у вас есть сильный костяк, как и должно быть в этом клубе, то таким футболистам будет легче играть в футбол», – сказал тренер «МЮ».