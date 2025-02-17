«Интер» набирает в среднем по 1,3 очка против клубов топ-8 Серии А: 3 победы, 4 ничьих и 3 поражения

«Интер» не очень удачно играет с сильными соперниками в текущем сезоне Серии А.

В 10 матчах против клубов топ-8 миланцы набирали в среднем по 1,3 очка.

За 25 туров «нерадзурри» разгромили «Аталанту» (4:0) и «Лацио » (6:0), но уступили «Ювентусу » (0:1) и «Милану » (1:2), а также обменялись победами с «Фиорентиной» (2:1 и 0:3).

Кроме того, «Интер » сыграл вничью (4:4) с туринским клубом, с «Наполи » (1:1), с «Миланом» (1:1) и с «Болоньей» (2:2).

На данный момент команда Симоне Индзаги занимает в таблице 2-е место, отставая от «Наполи» на 2 очка.