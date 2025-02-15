Индзаги о судействе в Серии А: «Когда решение в пользу «Интера», об этом говорят несколько дней. Когда против нас, об этом не говорят. Расстроило отношение СМИ»
В 23-м туре Серии А «Милан» и «Интер» сыграли 1:1. Главный арбитр матча Даниэле Киффи на 74-й минуте не назначил пенальти в ворота «россонери», когда защитник «Милана» Страхиня Павлович преследовал форварда «Интера» Маркуса Тюрама и в штрафной площади задел ногу соперника.
«После матча против «Милана» я был зол из-за того, что о некоторых эпизодах даже ничего не сказали.
Сейчас по-прежнему говорят о том, что нам назначили угловой удар, но я вспоминаю эпизод из игры против «Байера», в котором назначили угловой на 90-й минуте, и мы проиграли матч. Но об этом никто ничего не сказал.
Когда что-то происходит в пользу «Интер», об этом говорят в течение нескольких дней. Когда что-то происходит против нас, об этом не говорят.
Ошибки арбитров есть и будут. Как и ошибки футболистов. Меня просто расстроило разное отношение со стороны СМИ», – сказал главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.
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