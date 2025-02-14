«Реал Сосьедад»: «Захарян готов играть на любом уровне. У него нет проблем со здоровьем»

В «Реал Сосьедад» оценили готовность Арсена Захаряна.

«Он готов играть на любом уровне. Сейчас у него нет никаких проблем со здоровьем», — сказал Хон Андер Мундуате, пресс-атташе «Реал Сосьедад ».

В этом сезоне Захарян провел лишь 12 минут на поле – в матче 22-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (1:2).