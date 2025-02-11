Брат Захаряна о будущем Арсена: «Многие пишут – уйти в аренду. Я не считаю это «выходом из ситуации». Будет правильным добиваться своего в «Сосьедаде»

Брат Арсена Захаряна считает, что игроку не нужно уходить из «Сосьедада» в аренду.

В этом сезоне 21-летний россиянин принял участие только в одном матче. Он провел 12 минут без учета добавленного времени в игре Ла Лиги против «Осасуны» (1:2) 2 февраля.

«Многие пишут – уйти в аренду. Я не считаю это «выходом из ситуации». Будет правильным добиваться своего в «Сосьедаде », будет тяжело, конечно. А кто говорил, что будет легко. Конкуренция штука такая.

Те 20 минут, которые он получил в игре после травмы, он смотрелся очень хорошо, ничем не уступил по уровню Марину либо Оласагасти. Объективно. Мог создать гол, если бы пас чуть слабее на Оскара (Орри Оускарссона – Спортс’‘) дал.

Поэтому аренда – это не выход. Терпение, терпение, хороший эмоциональный фон, хорошая психология, упорный труд, терпение, терпение. Приведут Арсена к успеху. Я знаю это!» – написал Давид Захарян в своем телеграм-канале.