Брат Захаряна о будущем Арсена: «Многие пишут – уйти в аренду. Я не считаю это «выходом из ситуации». Будет правильным добиваться своего в «Сосьедаде»
В этом сезоне 21-летний россиянин принял участие только в одном матче. Он провел 12 минут без учета добавленного времени в игре Ла Лиги против «Осасуны» (1:2) 2 февраля.
«Многие пишут – уйти в аренду. Я не считаю это «выходом из ситуации». Будет правильным добиваться своего в «Сосьедаде», будет тяжело, конечно. А кто говорил, что будет легко. Конкуренция штука такая.
Те 20 минут, которые он получил в игре после травмы, он смотрелся очень хорошо, ничем не уступил по уровню Марину либо Оласагасти. Объективно. Мог создать гол, если бы пас чуть слабее на Оскара (Орри Оускарссона – Спортс’‘) дал.
Поэтому аренда – это не выход. Терпение, терпение, хороший эмоциональный фон, хорошая психология, упорный труд, терпение, терпение. Приведут Арсена к успеху. Я знаю это!» – написал Давид Захарян в своем телеграм-канале.
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