Агент Захаряна: «Мыслей об аренде нет – тем более в Россию. Арсен сыграл 40 матчей в Испании в том году, нужно набрать кондиции, все будет хорошо»
В этом сезоне россиянин принял участие только в одном матче. Он провел 12 минут без учета добавленного времени в игре Ла Лиги против «Осасуны» (1:2) 2 февраля.
– Арсен сейчас не выходит на поле, хотя попадает в заявку. Не переживает по этому поводу?
– Он относится к этому профессионально. Готов работать, доказывать. Думаю, терпение и труд все перетрут.
– Он точно останется в «Реал Сосьедад» зимой?
– Нет мыслей, разговоров и поводов размышлять об аренде. Тем более в Россию. Многие эксперты размышляют об этом. Но у Арсена нет мыслей об этом.
Если он уже попал в европейский чемпионат и сыграл около 40 матчей в том году, то, как вы думаете, хочет ли он дальше в Испании играть?
Слава богу, здоровье нормальное сейчас. Осталось набрать кондиции, почувствовать игровой тонус, и все будет хорошо, – сказал представитель футболиста Геннадий Голубин.
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