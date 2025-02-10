Агент Захаряна: «Мыслей об аренде нет – тем более в Россию. Арсен сыграл 40 матчей в Испании в том году, нужно набрать кондиции, все будет хорошо»

Агент Арсена Захаряна заявил, что хавбек не думает об уходе из «Сосьедада».

В этом сезоне россиянин принял участие только в одном матче. Он провел 12 минут без учета добавленного времени в игре Ла Лиги против «Осасуны» (1:2) 2 февраля.

– Арсен сейчас не выходит на поле, хотя попадает в заявку. Не переживает по этому поводу?

– Он относится к этому профессионально. Готов работать, доказывать. Думаю, терпение и труд все перетрут.

– Он точно останется в «Реал Сосьедад» зимой?

– Нет мыслей, разговоров и поводов размышлять об аренде. Тем более в Россию. Многие эксперты размышляют об этом. Но у Арсена нет мыслей об этом.

Если он уже попал в европейский чемпионат и сыграл около 40 матчей в том году, то, как вы думаете, хочет ли он дальше в Испании играть?

Слава богу, здоровье нормальное сейчас. Осталось набрать кондиции, почувствовать игровой тонус, и все будет хорошо, – сказал представитель футболиста Геннадий Голубин.