Захарян провел в запасе третий матч подряд. 2 февраля хавбек сыграл за «Сосьедад» впервые с мая
Арсен Захарян снова не получил игрового времени в «Реал Сосьедад».
Сегодня испанский клуб на выезде обыграл «Мидтьюлланд» (2:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Российский полузащитник попал в заявку, но остался на скамейке.
Захарян остался в запасе на третью игру «Сосьедада» подряд.
В этом сезоне россиянин принял участие только в одном матче. Он провел 12 минут без учета добавленного времени в игре против «Осасуны» (1:2) в чемпионате 2 февраля. До этого Арсен не играл с мая 2024 года.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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