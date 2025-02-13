Захарян провел в запасе третий матч подряд. 2 февраля хавбек сыграл за «Сосьедад» впервые с мая

Арсен Захарян снова не получил игрового времени в «Реал Сосьедад».

Сегодня испанский клуб на выезде обыграл «Мидтьюлланд » (2:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы . Российский полузащитник попал в заявку, но остался на скамейке.

Захарян остался в запасе на третью игру «Сосьедада » подряд.

В этом сезоне россиянин принял участие только в одном матче. Он провел 12 минут без учета добавленного времени в игре против «Осасуны» (1:2) в чемпионате 2 февраля. До этого Арсен не играл с мая 2024 года.