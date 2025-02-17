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  • Эмболо о Головине: «У него было 40 желтых за 30 туров в прошлом сезоне, думаю. Когда судья что-то делает, он говорит мне: «Эй, бро, этот парень спит! Скажи ему что-нибудь!»
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Эмболо о Головине: «У него было 40 желтых за 30 туров в прошлом сезоне, думаю. Когда судья что-то делает, он говорит мне: «Эй, бро, этот парень спит! Скажи ему что-нибудь!»

Бреэль Эмболо поделился забавной историей об Александре Головине.

«Всякий раз, как судья что-то делает, Головин подходит ко мне и говорит: «Эй, бро, этот парень спит, он спит! Скажи ему что-нибудь!» Я отвечаю: «Так ты сам можешь сказать, ты тоже на поле!»

В последний раз это было в домашней игре против «Монпелье». Головин оказался один перед воротами и убрал мяч вправо – ну, это его фирменное. И, думаю, его слегка коснулся соперник. А у нас новое правило: с рефери общается только капитан. И, потом, есть же ВАР, там все смотрят. В прошлом сезоне у Головина за 30 туров было 40 желтых, думаю. Перед началом этого мы сказали ему: «Если получишь меньше десяти – будем счастливы».

Так вот, в том моменте Головин подошел ко мне: «Там точно был пенальти, железно!» Я ему: «Окей, бро, судьи проверят». Затем главный арбитр повторил: «Пенальти нет». Головин тут же ко мне: «Бро, он сказал – «нет»!» Я ответил: «Я знаю, что он сказал «нет», я слышал точно так же, как и ты! Что мне с этим делать?» Головин спросил: «Скажи ему что-нибудь!» – «Я не могу ничего говорить!» А Головин: «Нет, скажи!» – «Да я же не капитан!».

В этом весь характер Головина. Он всегда хочет побеждать и никогда не доволен, если команда не отдается на 100 процентов. Головин не просто прекрасный игрок, но и великолепный партнер, который всегда работает на полную», – сказал нападающий «Монако» в документальном сериале «Западная трибуна», выходящем на Okko.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Okko
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