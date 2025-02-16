Эмболо про «Монако»: «Если у Головина плохой день, на тренировке это почувствует каждый. Но мы любим жесткого Голо, когда он расстроен. Это еще одна сторона его желания сделать все идеально»

Бреэль Эмболо описал перемены в настроении Александра Головина.

«Если у Головин а плохой день, на тренировке это почувствует каждый. Но это нормально. Мы говорим: «А, это типичный Голо». И когда он слишком счастлив, то люди тоже шокированы.

Это сложно – быть Голо, если уж по-честному. Потому что когда он слишком расслаблен, все говорят, что это не тот Голо, которого мы любим. Мы любим жесткого Голо, когда он расстроен, что дела не идут хорошо. Потому что это еще одна сторона его желания сделать все идеально. Мы любим его из-за этого», – сказал нападающий «Монако » в документальном сериале «Западная трибуна», выходящем на Okko.