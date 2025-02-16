Эмболо о стиле Головина: «Говорю ему: «Как ты можешь надевать одежду из стольких цветов?» Так обычно делают американцы, темнокожие. Иногда я в шоке, а иногда супершокирован»
Бреэль Эмболо оценил выбор одежды Александром Головиным.
«Мне нравится, как он одевается, если честно. Много всего от Nike, обувается он хорошо, носит Travis Scott, Chrome Hearts. Иногда я спрашиваю его: «Ты что, из Америки, а не из России?» Он отвечает: «Да не особенно».
Головин пытается совмещать молодежные вещи с комфортными. Мне реально нравится его стиль.
Иногда я в шоке, конечно, а иногда супершокирован. Он любит одеваться ярко.
Я говорю ему: «Голо, как ты можешь надевать одежду из стольких цветов?» Так обычно делают американцы, темнокожие. Это не всегда подходит его характеру.
Но вообще-то ему идет, мне заходит. Если ты уникален, то и носить должен что-то уникальное. Головин так и делает», – сказал нападающий «Монако» в документальном сериале «Западная трибуна», выходящем на Okko.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Okko
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