Оуэн о центральных защитниках «МЮ»: «Они ничего не делают, просто стоят. Они никого не накрывают и спят, когда надо заблокировать удар. Игра в полузащите «МЮ» – это, должно быть, самая сложная работа в АПЛ»
Майкл Оуэн недоволен центральными защитниками «Манчестер Юнайтед».
«Больше всего меня поражает то, что эти игроки во время матча не делают ничего. Они почти не накрывают соперников, а когда просишь их сделать буквально одно, остановить бьющего, они тоже спят в этот момент.
Они не поднимаются повыше, они никого не опекают, они просто стоят на месте. Это самая простая позиция на поле, потому что от них ничего не требуется. Тренер выпускает столько защитников – и ни один из них никого не опекает.
Игра в полузащите «МЮ» – это, должно быть, самая сложная работа в АПЛ, а в обороне – самая легкая. Защитники просто сидят у своей штрафной, и соперник получает численное преимущество на всех остальных участках поля», – сказал бывший форвард «МЮ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
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