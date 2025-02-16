«МЮ» не забил в 10 из 25 туров АПЛ. Хуже только «Эвертон» – 12 игр без голов
«Манчестер Юнайтед» не забил в 40% матчей в АПЛ.
Команда Рубена Аморима сегодня уступила «Тоттенхэму» (0:1) в 25-м туре.
Из 25 матчей в чемпионате манкунианцы не сумели отличиться в 10. Хуже по этому показателю только «Эвертон» – 12 игр без голов.
«МЮ» забил 28 голов в АПЛ – меньше лишь у 4 клубов. По разнице мячей манкунианцы шестые с конца
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
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