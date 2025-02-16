«МЮ» не забил в 10 из 25 туров АПЛ. Хуже только «Эвертон» – 12 игр без голов

«Манчестер Юнайтед» не забил в 40% матчей в АПЛ.

Команда Рубена Аморима сегодня уступила «Тоттенхэму » (0:1) в 25-м туре.

Из 25 матчей в чемпионате манкунианцы не сумели отличиться в 10. Хуже по этому показателю только «Эвертон » – 12 игр без голов.

«МЮ» забил 28 голов в АПЛ – меньше лишь у 4 клубов. По разнице мячей манкунианцы шестые с конца