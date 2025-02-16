Аморим про «МЮ»: «Ежедневные потери игроков меняют подход к игре, нельзя играть с Зиркзе так же, как с Диалло. У меня много проблем, работа очень сложная, но я придерживаюсь своих убеждений»

Рубен Аморим посетовал на потери в составе «Манчестер Юнайтед».

«Мы долго хотели получить свободную неделю, и мы работали над нашими принципами, но с каждым днем теряли игроков – а это влияет на подход к игре.

Мы не можем играть с Зиркзе так же, как с Диалло. Порой хочется, чтобы Бруну получал мяч в ходе комбинаций, потому что он хорошо переключает игру, но в то же время хочется, чтобы Бруну прессинговал. Это очень сложно.

Когда ты постоянно вносишь изменения, добиваясь реакции, становится тяжело.

Играть против «Тоттенхэма» по схеме 4-4-2 низким блоком сложнее, чем так, как мы играли сегодня. Таково мое мнение. «Шпоры» играют в открытый футбол и растягиваются по всему полю. Я тоже вижу то, что вы, ребята, обсуждаете каждую неделю. У меня много проблем. У меня очень, очень тяжелая работа. Но я придерживаюсь своих убеждений», – сказал главный тренер «МЮ ».