Гарначо реализовал лишь 2 из 14 голевых моментов в этой АПЛ. У вингера «МЮ» худшая статистика среди тех, у кого было 10+ возможностей

Алехандро Гарначо хуже всех в АПЛ реализует явные голевые моменты.

Вингер «Манчестер Юнайтед » воспользовался всего двумя из четырнадцати голевых ситуаций в этом сезоне.

Среди тех, у кого таких возможностей было не менее десяти, футболист манкунианцев демонстрирует самую низкую эффективность.

Гарначо забил 3 гола в текущем чемпионате Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .