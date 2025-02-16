Гарначо реализовал лишь 2 из 14 голевых моментов в этой АПЛ. У вингера «МЮ» худшая статистика среди тех, у кого было 10+ возможностей
Алехандро Гарначо хуже всех в АПЛ реализует явные голевые моменты.
Вингер «Манчестер Юнайтед» воспользовался всего двумя из четырнадцати голевых ситуаций в этом сезоне.
Среди тех, у кого таких возможностей было не менее десяти, футболист манкунианцев демонстрирует самую низкую эффективность.
Гарначо забил 3 гола в текущем чемпионате Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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