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«МЮ» проиграл «Тоттенхэму» – 0:1. «Шпоры» победили дома впервые за 8 матчей в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Тоттенхэму» в 25-м туре АПЛ (0:1).

В прематче «шпоры» котировались фаворитами с коэффициентом 2.40. Букмекеры ожидали верховой матч, однако зашел тотал меньше 2,5 голов – с коэффициентом 2.65.

«МЮ» не обыгрывает «Тоттенхэм» 6 матчей подряд. Последняя победа случилась еще в октябре 2022-го (2:0).

«Шпоры» победили дома впервые за 8 игр в АПЛ.

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Опубликовала: Венера Кравченко
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