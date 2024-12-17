Валерий Овчинников о «Зените»: «Бразильцы сидели на чемоданах, которые купили за наши рубли. Они уже давно бегают по пляжу и играют в свой футбол»
Команда тренера Сергея Семака находится на второй позиции в таблице Мир РПЛ. Перед паузой в чемпионате петербуржцы уступили «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).
«Два последних поражения «Зенита» дома говорят о том, что бразильцы давно сидели на чемоданах, которые купили за наши рубли с контракта, которого у них в жизни не было.
Они уже давно сидели и отдыхали. У меня есть чувство, что они уже давно бегают по пляжу и играют в свой футбол.
Они не поняли, что такое российский футбол, и не поняли, что у футболистов соперника есть спортивная злость.
Оказывается, нужно быть не только супермастером, какими себя считают иностранцы «Зенита», а еще должны быть воля, злость и характер, которые присущи российским игрокам.
Но эти характеристики не присущи бразильцам, это видно по многим показателям. Где мы и где бразильцы?» – сказал бывший тренер Валерий Овчинников.
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