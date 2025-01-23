«Зенит» ищет игроков на бразильском рынке – тогда бананы им в руки. Обмен Луиса Энрике на Артура и Вендела – это шило на мыло». Валерий Овчинников о клубе
Ранее петербургский клуб объявил о подписании вингера «Ботафого» Луиса Энрике за 30+2 млн евро. К команде из Рио-де-Жанейро присоединится хавбек «Зенита» Артур Гимараэс. Вендел перейдет в «Ботафого» по окончании сезона.
«Не исключено, что у «Зенита» есть легкий испуг, ведь они могут потерять чемпионство. Может именно с этим связана активная трансферная работа клуба. Но они ведь ищут футболистов на бразильском рынке. Тогда бананы им в руки.
Обмен Луиса Энрике на Артура и Вендела – это шило на мыло. Будущая звезда – это будущая звезда. Большой вопрос: загорится ли эта звезда или нет.
Я думаю, что «Краснодар» напугал «Зенит». Да и не только «Краснодар», но и вся группа лидеров. Питерцы увидели, что в отдельных матчах их игроки не проявляют должного стремления к победе», – заявил экс-тренер клубов Мир РПЛ.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий