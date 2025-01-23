«Зенит» ищет игроков на бразильском рынке – тогда бананы им в руки. Обмен Луиса Энрике на Артура и Вендела – это шило на мыло». Валерий Овчинников о клубе

Валерий Овчинников высказался о трансферной политике «Зенита».

Ранее петербургский клуб объявил о подписании вингера «Ботафого» Луиса Энрике за 30+2 млн евро. К команде из Рио-де-Жанейро присоединится хавбек «Зенита » Артур Гимараэс . Вендел перейдет в «Ботафого» по окончании сезона.

«Не исключено, что у «Зенита» есть легкий испуг, ведь они могут потерять чемпионство. Может именно с этим связана активная трансферная работа клуба. Но они ведь ищут футболистов на бразильском рынке. Тогда бананы им в руки.

Обмен Луиса Энрике на Артура и Вендела – это шило на мыло. Будущая звезда – это будущая звезда. Большой вопрос: загорится ли эта звезда или нет.

Я думаю, что «Краснодар» напугал «Зенит». Да и не только «Краснодар», но и вся группа лидеров. Питерцы увидели, что в отдельных матчах их игроки не проявляют должного стремления к победе», – заявил экс-тренер клубов Мир РПЛ .