«Да какой Малком россиянин! Не считаю его за своего соотечественника. Я же не тупой баобаб. Очень негативно отношусь к такой выдаче паспортов». Валерий Овчинников о натурализации

Валерий Овчинников рассказал о своем отношении к натурализации футболистов.

«Да какой Малком россиянин! Не считаю его за своего соотечественника. Я же не совсем тупой! Я не баобаб.

Очень негативно отношусь к такой выдаче российских паспортов. Уверен, что в клубах на 99% относятся к этому вопросу по-другому, понятно почему. Бесит их отношение к российскому футболу. Сначала эти иностранцы бегают, как шелковые мармеладки, а потом начинают пальцы веером разводить. Когда их сытно накормят, они начинают борзеть. Они все такие на 90%.

Систему с иностранцами надо делать пожестче. Почему решили, что они должны ехать в Россию играть только за супербольшие деньги. Но это не суперфутболисты мирового масштаба. Добротные, но не более. На своих мы так деньги не тратим», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ .