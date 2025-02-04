«Да какой Малком россиянин! Не считаю его за своего соотечественника. Я же не тупой баобаб. Очень негативно отношусь к такой выдаче паспортов». Валерий Овчинников о натурализации
Валерий Овчинников рассказал о своем отношении к натурализации футболистов.
«Да какой Малком россиянин! Не считаю его за своего соотечественника. Я же не совсем тупой! Я не баобаб.
Очень негативно отношусь к такой выдаче российских паспортов. Уверен, что в клубах на 99% относятся к этому вопросу по-другому, понятно почему. Бесит их отношение к российскому футболу. Сначала эти иностранцы бегают, как шелковые мармеладки, а потом начинают пальцы веером разводить. Когда их сытно накормят, они начинают борзеть. Они все такие на 90%.
Систему с иностранцами надо делать пожестче. Почему решили, что они должны ехать в Россию играть только за супербольшие деньги. Но это не суперфутболисты мирового масштаба. Добротные, но не более. На своих мы так деньги не тратим», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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