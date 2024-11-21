Валерий Овчинников о легионерах в РПЛ: «Их слишком много. А что они творят на поле?  Когда их еле-еле коснутся, катания по газону, крики, визги. Имитация смерти на поле бесит!»

Валерий Овчинников критично отозвался о легионерах в Мир РПЛ.

– Похоже, вы с каждым годом к иностранцам относитесь все критичнее и критичнее.

– Их просто слишком много! А что они творят на поле?!

– Это вы о чем?

– Когда их еле-еле коснется соперник, катания по газону, крики, визги, симуляции! Разве это может нравиться? Имитация смерти на поле уже просто меня бесит! Стыки и борьба – это не про них. Они все время выпрашивают карточки для соперников, хотят вызвать к себе жалость. Только мне их не жалко! – сказал бывший тренер Валерий Овчинников .