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  • «В «Зените» бегает Республика Бразилия, хотелось бы не такого обилия иностранцев. Клубам наплевать на развитие молодежи, им главное – три очка». Валерий Овчинников об РПЛ
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«В «Зените» бегает Республика Бразилия, хотелось бы не такого обилия иностранцев. Клубам наплевать на развитие молодежи, им главное – три очка». Валерий Овчинников об РПЛ

Валерий Овчинников недоволен большим количеством легионеров в РПЛ.

«Единственное, чего бы хотелось в чемпионате России – не такого обилия иностранцев. Нужно больше российских футболистов, чтобы Карпину было проще выбирать игроков в сборную России. Надо оставить в командах по три иностранца европейского уровня, которые выступают за свои сборные.

Плохо, что у нас изобилие иностранцев. Я понимаю, зачем нужны легионеры, ведь хозяевам клубов нужны результаты. Ради результатов в клубах готовы идти на все, поэтому им наплевать на развитие молодежи. Им самое главное после матча – три заработанных очка. Но довольно интересно, когда в «Зените» бегает Республика Бразилия», – сказал футбольный тренер.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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