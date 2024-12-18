«В «Зените» бегает Республика Бразилия, хотелось бы не такого обилия иностранцев. Клубам наплевать на развитие молодежи, им главное – три очка». Валерий Овчинников об РПЛ

Валерий Овчинников недоволен большим количеством легионеров в РПЛ.

«Единственное, чего бы хотелось в чемпионате России – не такого обилия иностранцев. Нужно больше российских футболистов, чтобы Карпину было проще выбирать игроков в сборную России. Надо оставить в командах по три иностранца европейского уровня, которые выступают за свои сборные.

Плохо, что у нас изобилие иностранцев. Я понимаю, зачем нужны легионеры, ведь хозяевам клубов нужны результаты. Ради результатов в клубах готовы идти на все, поэтому им наплевать на развитие молодежи. Им самое главное после матча – три заработанных очка. Но довольно интересно, когда в «Зените » бегает Республика Бразилия», – сказал футбольный тренер.